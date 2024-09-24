SAMDOB, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ı ağırlayacak

Konserin orkestra şefliğini, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müzik Direktörü Tolga Atalay Ün yapacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2024 Cumartesi akşamı saat: 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda verilecek konserde Onay'a, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

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