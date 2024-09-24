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        SAMDOB, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ı ağırlayacak

        Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB), 2024-2025 yeni sanat sezonunun ilk senfonik konserine Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay misafir olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:14
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        SAMDOB, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ı ağırlayacak
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        Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB), 2024-2025 yeni sanat sezonunun ilk senfonik konserine Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay misafir olacak.

        SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2024 Cumartesi akşamı saat: 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda verilecek konserde Onay'a, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

        Konserin orkestra şefliğini, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müzik Direktörü Tolga Atalay Ün yapacak.

        İki bölümden oluşan konserde, Mozart, Chopin ve Beethoven'in eserleri seslendirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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