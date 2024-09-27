Yakakent'te 2 araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde 2 araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde 2 araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında iki araçta arama yapıldı.
Aramada 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi.
Araç sürücüleri hakkında adli işlem başlatıldı.
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