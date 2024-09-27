Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "kasten yaralama" suçundan hakkında 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K. (45) Gazibeyli Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemleri ardından cezaevine konuldu.
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