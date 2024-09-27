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        Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:36 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:36
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        Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "kasten yaralama" suçundan hakkında 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K. (45) Gazibeyli Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemleri ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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