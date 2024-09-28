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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:09
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral

        Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Benasser, Holse, Ntcham, Laura, Emre Kılınç, Moundilmadji

        Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Solet (Dk. 5 Matsuki), Doğan Erdoğan, Djalma, Romulo, Juan

        Goller: Dk. 13 Zeki Yavru (kendi kalesine), Dk. 41 Romulo (Göztepe), Dk. 28 Moundilmadji (Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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