Samsun'da 92 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapana ekipler, 92 bin 400 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, 71 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.