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        Samsun'da 1,5 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:04 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:51
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        Samsun'da 1,5 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Yürütülen teknik takip sonucu H.U'nun elinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucuyu satarak haksız kazanç elde edeceği belirlendi.

        Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 7 kavanoz içinde bulunan 1 kilo 500 gram esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ve 33 mermi ele geçirildi.

        Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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