Samsun'da 1,5 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 kişi yakalandı

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 7 kavanoz içinde bulunan 1 kilo 500 gram esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ve 33 mermi ele geçirildi.

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