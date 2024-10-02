Bafra'da trafik ve göçmen kaçakçılığı denetimleri yapıldı

Trafik yönünden 81 araç kontrol edilirken, 18 araç sürücüsüne 46 bin 660 lira idari para cezası verildi, 3 araç da trafikten men edildi.

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