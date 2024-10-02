Bafra'da trafik ve göçmen kaçakçılığı denetimleri yapıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik denetimi ile göçmen kaçakçılığı uygulaması yapıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik denetimi ile göçmen kaçakçılığı uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Samsun Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, trafik kuralları ihlali yapan sürücüler ile göçmen kaçakçılığına karşı denetimler gerçekleştirdi.
Trafik yönünden 81 araç kontrol edilirken, 18 araç sürücüsüne 46 bin 660 lira idari para cezası verildi, 3 araç da trafikten men edildi.
Göçmen kKaçakçılığı uygulamasında, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 136 kişi kontrol edilip 2 göçmen incelendi.
Uygulamanın yıl boyunca devam edeceği belirtildi.
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