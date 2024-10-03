Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Gençlik Merkezi'nden "Merkezim Her Yerde" faaliyeti

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi "Merkezim Her Yerde" faaliyeti kapsamında, Dededağ Şehit İsa Kurt İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Gençlik Merkezi'nden "Merkezim Her Yerde" faaliyeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi "Merkezim Her Yerde" faaliyeti kapsamında, Dededağ Şehit İsa Kurt İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Parkur oyunlarından, spor faaliyetlerine, yüz boyama etkinliğinden, ebru çalışmasına kadar birçok etkinlik öğrencilerle yapıldı.

        Yaklaşık 300 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte, öğrenciler doyasıya eğlendiler.

        İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada, "Merkezim Her Yerde Faaliyeti ile ilçe merkezimizin dışında olup Gençlik Merkezi'mizden faydalanmayan gençlere ulaşmayı ve Bakanlığımızın imkanlarını şehrimizin her yerindeki gençlerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Gençlerin Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı her daim her yerde sizlerin hizmetinizdedir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Avukatlık ücretlerine zam
        Avukatlık ücretlerine zam
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        DİSK-AR: Türkiye emeklilere en az harcama yapan ülkelerden biri
        DİSK-AR: Türkiye emeklilere en az harcama yapan ülkelerden biri
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf

        Benzer Haberler

        MHP Kavak İlçe Başkanı Karaosmanoğlu, ziyaretlerde bulundu
        MHP Kavak İlçe Başkanı Karaosmanoğlu, ziyaretlerde bulundu
        Samsun'da 350 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da 350 bin makaron ele geçirildi
        Samsunspor, Otomobilen firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı
        Samsunspor, Otomobilen firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı
        Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Havza MYO'da 85 ünite kan bağışı yapıldı
        Havza MYO'da 85 ünite kan bağışı yapıldı
        Samsun'da anaokulu öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret
        Samsun'da anaokulu öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret