Bafra Gençlik Merkezi'nden "Merkezim Her Yerde" faaliyeti
Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi "Merkezim Her Yerde" faaliyeti kapsamında, Dededağ Şehit İsa Kurt İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi "Merkezim Her Yerde" faaliyeti kapsamında, Dededağ Şehit İsa Kurt İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Parkur oyunlarından, spor faaliyetlerine, yüz boyama etkinliğinden, ebru çalışmasına kadar birçok etkinlik öğrencilerle yapıldı.
Yaklaşık 300 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte, öğrenciler doyasıya eğlendiler.
İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada, "Merkezim Her Yerde Faaliyeti ile ilçe merkezimizin dışında olup Gençlik Merkezi'mizden faydalanmayan gençlere ulaşmayı ve Bakanlığımızın imkanlarını şehrimizin her yerindeki gençlerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Gençlerin Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı her daim her yerde sizlerin hizmetinizdedir." dedi.
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