Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Rondo oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Samsun ekibi yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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