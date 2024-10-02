Samsunspor, Otomobilen firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Otomobilen ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen törende, Samsunspor'un sponsorluk gelirleriyle büyümeye devam edeceğini dile getirdi.

Formasında Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü taşıyan Türkiye'deki tek kulüp olma özelliğini gururla yaşadıklarını anlatan Bilen, sponsorluk gelirleriyle kulübü daha ileriye taşımayı hedefleyen bir anlayışa sahip olduklarını söyledi.

Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen ise Samsunspor gibi köklü ve güçlü bir camiaya sponsor oldukları için gurur duyduklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün simgesini formasında taşıyan değerli kulübe sponsor olmak bizim için gerçekten büyük bir onurdur. Karadeniz'de doğmuş ve tüm Türkiye'ye yayılmış bir şirket olarak, şu anda Türkiye'nin 30 ilinde, 100'ün üzerinde şube ile otomotiv alanında binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu nedenle, Samsunspor gibi güzide bir kulübümüze ve Samsun gibi değerli bir ilimize yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.