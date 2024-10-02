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        Samsunspor, Otomobilen firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Otomobilen ile sponsorluk anlaşması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:26
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        Samsunspor, Otomobilen firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Otomobilen ile sponsorluk anlaşması yaptı.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen törende, Samsunspor'un sponsorluk gelirleriyle büyümeye devam edeceğini dile getirdi.

        Formasında Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü taşıyan Türkiye'deki tek kulüp olma özelliğini gururla yaşadıklarını anlatan Bilen, sponsorluk gelirleriyle kulübü daha ileriye taşımayı hedefleyen bir anlayışa sahip olduklarını söyledi.

        Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen ise Samsunspor gibi köklü ve güçlü bir camiaya sponsor oldukları için gurur duyduklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün simgesini formasında taşıyan değerli kulübe sponsor olmak bizim için gerçekten büyük bir onurdur. Karadeniz'de doğmuş ve tüm Türkiye'ye yayılmış bir şirket olarak, şu anda Türkiye'nin 30 ilinde, 100'ün üzerinde şube ile otomotiv alanında binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu nedenle, Samsunspor gibi güzide bir kulübümüze ve Samsun gibi değerli bir ilimize yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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