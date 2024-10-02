Havza MYO'da 85 ünite kan bağışı yapıldı
Havza Meslek Yüksekokulu (MYO), Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve Genç Kızılay Havza Şubesi iş birliğinde yürütülen kan bağışı çalışmaları sona erdi.
Havza Meslek Yüksekokulu (MYO), Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve Genç Kızılay Havza Şubesi iş birliğinde yürütülen kan bağışı çalışmaları sona erdi.
Havza MYO Sekreteri Öğretim Görevlisi Cüneyt Mumcu, kan bağışında bulunan öğrencilere teşekkür ederek, olumlu ve güzel bir çalışma olduğunu söyledi.
Türk Kızılay Havza İlçe Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ise 3 günde Havza MYO'dan 85 ünite kan bağışı alındığını anlatarak, "Yapılan faaliyet ile Kızılayın kan stoklarının tamamlanmasına katkı sağlandığına inanıyorum. Kan bağışına olan gençlerimizin ilgisi bizi mutlu etti. Kan bağışı çalışmalarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi
Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu da gönüllü kazanım çalışması ile Havza’da Kızılay gönüllülerinin sayısının 150'ye ulaştığını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.