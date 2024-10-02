MHP Kavak İlçe Başkanı Karaosmanoğlu, ziyaretlerde bulundu

Karaosmanoğlu, ziyaretlerde gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yeni göreve başlayan Karaosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, İlçe Trafik Büro Amiri Ali Tombul, Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Koray Kürekçi ile hastanenin müdürü Uğur Barış'ı ziyaret etti.

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