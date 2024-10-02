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        MHP Kavak İlçe Başkanı Karaosmanoğlu, ziyaretlerde bulundu

        MHP Kavak İlçe Başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu, ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:01 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:03
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        MHP Kavak İlçe Başkanı Karaosmanoğlu, ziyaretlerde bulundu
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        MHP Kavak İlçe Başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu, ziyaretler gerçekleştirdi.

        Yeni göreve başlayan Karaosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, İlçe Trafik Büro Amiri Ali Tombul, Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Koray Kürekçi ile hastanenin müdürü Uğur Barış'ı ziyaret etti.

        Karaosmanoğlu, ziyaretlerde gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

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