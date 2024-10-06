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        Samsun'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:41 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:41
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        Samsun'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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        Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşıyan bir araca operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        Olayla ilgili araçta bulunan kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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