Samsun'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşıyan bir araca operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan kişi gözaltına alındı.
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