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        Samsun'da Emzirme Haftası dolayısıyla anne ve anne adaylarına eğitim verildi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde Emzirme Haftası kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:39 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:39
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        Samsun'da Emzirme Haftası dolayısıyla anne ve anne adaylarına eğitim verildi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde Emzirme Haftası kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik eğitim düzenlendi.

        Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen eğitimde, anne adaylarına ve annelere emzirmenin faydaları hakkında rehberlik hizmeti verildi.

        Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Cemre Erkol, anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimi için hayati önem taşıdığını belirterek, "Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için en ideal beslenme şeklidir. Anne sütü, bebeklerin ilk 6 ayında ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini içerir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sebeple, emzirmenin desteklenmesi ve annelerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi bizler için oldukça kıymetli." dedi.

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