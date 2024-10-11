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        Futbol: UEFA Uluslar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 23:49 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:49
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        Futbol: UEFA Uluslar Ligi
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi (İtalya)

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Dk. 62 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 68 Kenan Yıldız), Arda Güler (Dk. 83 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)

        Karadağ: Nikic, Vukcevic, Sipcic, Vujacic, Marusic, Jovovic (Dk. 76 Brnovic), Kuc (Dk. 60 Marko Jankovic), Bakic (Dk. 90 Vukotic), Camaj (Dk. 60 Osmajic), Jovetic (Dk. 76 Mugosa), Krstovic

        Gol: Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 65 Arda Güler, Dk. 90+1 Kaan Ayhan, Dk. 90+3 Orkun Kökçü (Türkiye), Dk. 88 Brnovic, Dk. 90+3 Osmajic (Karadağ)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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