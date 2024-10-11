Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi (İtalya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Dk. 62 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 68 Kenan Yıldız), Arda Güler (Dk. 83 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)
Karadağ: Nikic, Vukcevic, Sipcic, Vujacic, Marusic, Jovovic (Dk. 76 Brnovic), Kuc (Dk. 60 Marko Jankovic), Bakic (Dk. 90 Vukotic), Camaj (Dk. 60 Osmajic), Jovetic (Dk. 76 Mugosa), Krstovic
Gol: Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 65 Arda Güler, Dk. 90+1 Kaan Ayhan, Dk. 90+3 Orkun Kökçü (Türkiye), Dk. 88 Brnovic, Dk. 90+3 Osmajic (Karadağ)
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