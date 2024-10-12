Samsun'da 49 bin 98 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 49 bin 98 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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