Bafra Devlet Hastanesi'nde Dünya Palyatif Bakım Günü etkinliği yapıldı

Bafra Devlet Hastanesi'nde Dünya Palyatif Bakım Günü, hasta, hasta yakınları, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları ile birlikte kutlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Bafra Devlet Hastanesi'nde palyatif birimi 18 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

Hastane yöneticileri ve diğer sağlık yetkilileri, palyatif bakım servisinde yatan hastaları ziyaret ettiler, hasta yakınlarıyla birlikte pasta kestiler, hasta ve hasta yakınlarına çiçek verdiler.

Etkinliğin sonunda toplu fotoğraf çektirildi.