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        Alaçam Mübadele Müzesi tadilatının ardından kapılarını açtı

        Alaçam Mübadele Müzesi tadilatının tamamlanmasının ardın yeniden ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:39
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        Alaçam Mübadele Müzesi tadilatının ardından kapılarını açtı
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        Alaçam Mübadele Müzesi tadilatının tamamlanmasının ardın yeniden ziyarete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tadilat nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ziyarete kapalı olan Alaçam Mübadele Müzesi, 11 Ekim Cuma günü yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Müze yeniden hizmet vermeye başladığı ilk günde çok sayıda kişiyi ağırladı. Mübadillerin yaşamını, tarihini ve kültürünü merak edenlerin ilgi gösterdiği müze pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

        Türkiye'nin ilk mübadele müzesi olma özelliği taşıyan Alaçam Mübadele Müzesi'nde mübadele yıllarına ait fotoğraflar, belgeler, mübadillerin yaşamını yansıtan eşyalar yer alıyor. Mübadele yıllarının her yönüyle anlatıldığı müze 2012 yılından bu yana hizmet veriyor.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Mübadele Müzesi'nin tarih ve kültür açısından çok önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, "Müzemizde bir süredir tadilat işlemleri sürmekteydi. Bizler de göreve geldiğimizde hemşehrilerimizin uzun zamandır bu müzenin açılışını beklediğini bilerek çalışmalarımıza hız verdik. Kültürümüze ve tarihimize ışık tutan müzemizi yeniden ziyarete açmış olduk. Hemşehrilerimize ve şehrimize yeni yüzüyle Alaçam Mübadele Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum ve herkesi bu müzeyi görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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