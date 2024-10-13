Alaçam Mübadele Müzesi tadilatının ardından kapılarını açtı

Alaçam Mübadele Müzesi tadilatının tamamlanmasının ardın yeniden ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tadilat nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ziyarete kapalı olan Alaçam Mübadele Müzesi, 11 Ekim Cuma günü yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Müze yeniden hizmet vermeye başladığı ilk günde çok sayıda kişiyi ağırladı. Mübadillerin yaşamını, tarihini ve kültürünü merak edenlerin ilgi gösterdiği müze pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde misafirlerini ağırlamaya devam edecek.