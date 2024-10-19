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        Samsun'da hasta ve engellilerin evde ücretsiz kişisel bakımları yapılıyor

        Samsun'un Yakakent ilçesinde engelli ve hastalara yönelik evde ücretsiz kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:59
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        Samsun'da hasta ve engellilerin evde ücretsiz kişisel bakımları yapılıyor
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde engelli ve hastalara yönelik evde ücretsiz kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

        Yakakent Belediyesi tarafından belirli aralıklarla evlerinde ziyaret edilen engelli ve hastalara, saç kesimi ve çeşitli kişisel bakımlar yapılıp moral veriliyor.

        Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, AA muhabirine, çalışmanın sosyal belediyecilik anlayışı gereği ortaya konulduğunu söyledi.

        Kişisel bakımın her yaşta kişinin kendisini iyi hissetmesi için önemli olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Engellilerimiz ve hastalarımız pek çok kişisel ihtiyaçlarını akrabalarının yardımı sayesinde yapmak zorunda kalıyor. Biz de özellikle berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza yardımcı olmak istedik ve projeyi başlattık." dedi.

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