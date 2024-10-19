Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Samsun'un Havza ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yemek ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da Muhtarlar Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yemek ikram edildi.

        Havza Muhtarları Derneği tarafından ilçede bir tesiste düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelindi.

        Dernek Başkanı Adem Şahin, muhtarların demokrasilerin temel taşı olduğunu ifade ederek, "Dernek olarak tüm muhtarlarımıza destek olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm gayretimiz halkımıza hizmet etmek. Tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutluyorum."dedi.

        Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz konuşuyor
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Bafra, 19 Mayıs ve Kavak'ta Muhtarlar Günü kutlandı
        Bafra, 19 Mayıs ve Kavak'ta Muhtarlar Günü kutlandı
        Samsun'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Samsun'da Muhtarlar Günü kutlandı
        1995 model otomobilini off-road aracına çevirdi
        1995 model otomobilini off-road aracına çevirdi
        Samsun'da hasta ve engellilerin evde ücretsiz kişisel bakımları yapılıyor
        Samsun'da hasta ve engellilerin evde ücretsiz kişisel bakımları yapılıyor
        Husumetlileri tarafından vuruldu; 5 gözaltı
        Husumetlileri tarafından vuruldu; 5 gözaltı
        Uyuşturucu kullanmaktan aranan firari hükümlü, uyuşturucu kullanırken yakal...
        Uyuşturucu kullanmaktan aranan firari hükümlü, uyuşturucu kullanırken yakal...