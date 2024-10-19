Havza'da Muhtarlar Günü kutlandı

Samsun'un Havza ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yemek ikram edildi.

Havza Muhtarları Derneği tarafından ilçede bir tesiste düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelindi.

Dernek Başkanı Adem Şahin, muhtarların demokrasilerin temel taşı olduğunu ifade ederek, "Dernek olarak tüm muhtarlarımıza destek olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm gayretimiz halkımıza hizmet etmek. Tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutluyorum."dedi.

Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da katıldı.