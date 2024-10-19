Samsun'da 2 otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.
Ertan U. (55) idaresindeki 34 NU 4496 plakalı otomobil ile Samet K. (30) yönetimindeki 06 DDB 70 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.