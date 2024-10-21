Vezirköprü'de kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi.

Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü Ketem ekibi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle stant açtı.

Ketem ekibinin açtığı standı İlçe Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kaya, ilçede kırsal mahallede yaşayan vatandaşların meme kanseri hakkında bilgilendirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Kanser hastalıklarında erken teşhisin önemine dikkati çeken İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam ise şu ifadelere yer verdi:

"Meme Kanseri Farkındalık Ayında , böyle bir etkinlik yaparak halkımızı başta meme kanserine ve diğer kanser türlerine karşı bilinçlendirmek istedik. 20 yaşını geçmiş kadınlarımız düzenli olarak tarama yaptırması gerekiyor. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde bulunan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezimizde tüm halkımızın bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilir."