Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

Havza'da bazı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplama işine başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi işbirliği ile Havza'da Kazımpaşa Caddesi, Şehit Hasan Aktar Caddesi, Şehit Piyade Onbaşı Mahmut Koçak Sokak, Hastane Yolu, Taşkışla, Trafo ve Yağabasan sokaklarında sıcak asfalt kaplama çalışmaları yapıldı.

İki gün süren hazırlık aşamasının ardından Kazımpaşa Caddesi'nde sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.