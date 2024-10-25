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        Samsun'da yükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde el sanatları ve ahşap boyama eğitimi verilen yükümlülerin hazırladığı ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:08
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        Samsun'da yükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde el sanatları ve ahşap boyama eğitimi verilen yükümlülerin hazırladığı ürünler sergilendi.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, 23 yükümlüye yönelik açılan kurslarda üretilen el sanatları ürünlerinden oluşan, Bafra Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, yükümlüleri topluma kazandırma ve suçtan uzak tutma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kurslar açıldığını belirten Aksoy, "Bu amaçla açılan kurs kapsamında 6'sı kadın, toplamda 23 yükümlü çalışmalara katılmış ve eserlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Sergimizde ahşap ve polyester ağırlıklı ve farklı tekniklerle ortaya çıkartılan ürünleri beğeneceğinizi ummaktayım." dedi.

        Bafra Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy ise "Sergi toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Bu tür projeler toplumun daha da güçlenmesine, birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban da hükümlü aileleri, ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik kurumu ile planladıkları sosyal marketlerinin olduğuna dikkati çekerek, dezavantajlı ailelerin ve afetzede vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından yükümlülerin ürettiği el sanatları ve ahşap süs eşyalarının yer aldığı sergi ile aynı alanda bulunan Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızılay Butik"in açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değirmenci, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, Bafra Müftüsü İbrahim Memiş, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı.

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