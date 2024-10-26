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        Havza'da "İyilik Takımı Gezegenimiz Tehlikede" oyunu çocuklarla buluştu

        Samsun'un Havza ilçesinde " İyilik Takımı Gezegenimiz Tehlikede Müzikal" çocuk oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:11
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        Havza'da "İyilik Takımı Gezegenimiz Tehlikede" oyunu çocuklarla buluştu
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        Samsun'un Havza ilçesinde " İyilik Takımı Gezegenimiz Tehlikede Müzikal" çocuk oyunu sahnelendi.

        Havza Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen dayanışma, yardımlaşma, dostluk ve sevgi gibi konuların çizgi film karakterleriyle işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

        Tiyatro Özgün Grubu tarafından iki seans olarak sahneye konulan oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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