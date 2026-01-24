Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine seyreden H.A. yönetimindeki 6465-AGJ yabancı plakalı tır, Çevre Yolu İşgem Kavşağı'nda A.K. idaresindeki 55 AST 613 plakalı otomobille çarpıştı. Savrularak karşı şeride geçen tır, E.A'nın kullandığı 17 AAP 069 plakalı ve F.A. idaresindeki 52 AEZ 572 plakalı otomobillere çarptı. Kazada tır sürücüsü H.A. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerden A.K, E.A. ile T.S. ise yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

