Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 14:29 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Doğankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tesiste çalışan H.T. (48), devrilen pirinç çuvallarının altında kaldı.

        Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan H.T, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Azerbaycan'dan Samsun'a uzanan mutluluk
        Azerbaycan'dan Samsun'a uzanan mutluluk
        Samsun'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'a Azerbaycan'dan gelin geldi
        Samsun'a Azerbaycan'dan gelin geldi
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Samsun'da konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Samsun'da konuştu:
        Murzioğlu: "Dijitalde güçlenen firmalar geleceği yakalıyor" Samsun TSO'dan...
        Murzioğlu: "Dijitalde güçlenen firmalar geleceği yakalıyor" Samsun TSO'dan...