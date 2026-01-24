Habertürk
Habertürk
        Samsun'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 13:23 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:23
        Samsun'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "insan ticareti" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



