Samsun'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "insan ticareti" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
