Bafra'da inşaat sektörünün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

Bafra Belediyesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, ilçede inşaat sektörünün durumu ve çözüm bekleyen konular ele alındı.



Bafra Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.





Görüşmede imar süreçleri, ruhsat işlemleri, artan maliyetler ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.



Kılıç, sektör temsilcilerinin taleplerini dikkatle takip ettiklerini vurgulayarak, "İlçemizin ekonomisine can veren inşaat sektörünün önündeki engelleri kaldırmak ve süreçleri hızlandırmak için gerekli desteği sağlayacağız. Ortak akılla hareket ederek Bafra'nın sağlıklı yapılaşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Kocabaş ise inşaat sektörünün istihdamdaki önemine değinerek, yerel yönetimle iş birliği içinde süreci daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.







