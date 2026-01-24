Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Bafra'da inşaat sektörünün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü

        Bafra Belediyesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, ilçede inşaat sektörünün durumu ve çözüm bekleyen konular ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:52 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da inşaat sektörünün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bafra Belediyesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, ilçede inşaat sektörünün durumu ve çözüm bekleyen konular ele alındı.

        Bafra Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.


        Görüşmede imar süreçleri, ruhsat işlemleri, artan maliyetler ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

        Kılıç, sektör temsilcilerinin taleplerini dikkatle takip ettiklerini vurgulayarak, "İlçemizin ekonomisine can veren inşaat sektörünün önündeki engelleri kaldırmak ve süreçleri hızlandırmak için gerekli desteği sağlayacağız. Ortak akılla hareket ederek Bafra'nın sağlıklı yapılaşmasına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Kocabaş ise inşaat sektörünün istihdamdaki önemine değinerek, yerel yönetimle iş birliği içinde süreci daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İş insanı Acar'dan güreşte dünya şampiyonu ve Kırkpınar'da başpehlivan olac...
        İş insanı Acar'dan güreşte dünya şampiyonu ve Kırkpınar'da başpehlivan olac...
        Bafra'da çocuklar "Bir Külkedisi Hikayesi" ile eğlendi
        Bafra'da çocuklar "Bir Külkedisi Hikayesi" ile eğlendi
        Bafra'da otizmli çocuklar için yeni hizmet binası yapılıyor
        Bafra'da otizmli çocuklar için yeni hizmet binası yapılıyor
        Otomobil tankere arkadan çarptı: 1 yaralı
        Otomobil tankere arkadan çarptı: 1 yaralı
        Sanal kumar bağımlılığından YEDAM desteğiyle kurtulup hayatında yeni bir sa...
        Sanal kumar bağımlılığından YEDAM desteğiyle kurtulup hayatında yeni bir sa...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' hedefine emin adıml...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' hedefine emin adıml...