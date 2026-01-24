Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Samsun'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:47 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:47
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Samsun'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu:
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz." dedi.

        Bakan Yerlikaya, Samsun'da İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği işbirliğiyle İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Birlik ve Beraberlik Buluşmaları" kapsamında 7 kentten şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Dua edilmesi ve İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki Samsunlu polis memuru Emre Albayrak için hazırlanan videonun gösteriminin ardından konuşan Yerlikaya, şehitlerin aziz hatırası ve gazilerin onurunun Türk milletinin istikbali olduğunu söyledi.

        Anlamlı bir programda şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Yerlikaya, şehit ve gazilerin vatan ve toprak için bir gün dahi "aman" demediklerini vurguladı.

        Bakan Yerlikaya, bin yıldır vatan kılınan toprakların her karışının bir bedelin, bir fedakarlığın ve bir adanmışlığın şahidi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Vatanımızın bağımsızlığını, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesini, Ezan-ı Muhammedi'nin semalarımızdaki yankısını canıyla, kanıyla koruyan kahramanlarımız var bizim. Zehir tacirlerinin kapılarını koç başlarıyla kıran, organize suç örgütlerinin nefesini kesen, teröristlere hayatı dar eden yiğitlerimiz var bizim. Bu vatan için candan geçen şehitlerimiz, milletimizin başı dik, alnı açık olsun diye toprağa düştüler. Bu vatan için serden geçen şehitlerimiz ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye can verdi. Gazilerimiz, hayatlarını ortaya koyarak, 'Bu kutsal toprak sahipsiz değildir' dedi. Baş eğmediler, aman demediler, mabedimizin göğsüne namahrem eli değdirmediler. İstiklal şairimizin dediği gibi, 'Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar, o rüku olmasa dünyada eğilmez başlar.' İşte böylesine bir iman ve sadakatle bize bu vatanı emanet bıraktılar. Önce şehitlerimize, sonra da sizlere ahdimizdir, biz onların hatırasına zerre miskal gölge düşürmeyeceğiz. Çünkü şehitlerimizin aziz hatırası, bizim istiklalimizdir, gazilerimizin onuru, bizim istikbalimizdir."

        İstanbul Çekmeköy'de şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın vatanın al bayrağına adını yazdıran bir kahraman olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Şehidimiz Emre Albayrak, henüz 27'sindeydi. Bir gencimiz daha uyuşturucu karanlığına teslim olmasın diye, bir annenin yüreğine daha ateş düşmesin diye şehadete yürüdü." dedi.

        Programa katılan şehit Albayrak'ın anne ve babasına seslenen Yerlikaya, "Özellikle ifade etmek isterim ki tüm şehit ailelerimiz gibi sizler de milletimize bir yiğit, devletimize bir kahraman, vatanımıza bir şehit emanet ettiniz. Şehitlerimizin o yüce makamın hikmetiyle her an bizlerle beraber olduğuna inanıyoruz. Onlar milletimizin hafızasında, dualarında, gönüllerinde ilelebet yaşayacak. Şehitlerimizin ve gazilerimizin cesareti, bu toprakların teminatıdır." ifadelerini kullandı.

        - "Birliğimiz daimdir, kardeşliğimiz ebedidir, bu vatan bölünmez bir bütündür"

        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Yerlikaya, birliklerinin daim, kardeşliklerinin ebedi olduğunu söyledi.

        Vatanın bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ifade ettikleri gibi, Terörsüz Türkiye fitne duvarlarını yıkmak, kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak, kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihi bir sorumluluk üstlenmektir. Samsun'dan sizlerin huzurunda bir kez daha söylüyoruz, birliğimiz daimdir, kardeşliğimiz ebedidir, bu vatan bölünmez bir bütündür. Bu yürüyüş, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüdür. Bu yürüyüş huzurun, güvenin, adaletin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, şehitlerimizin emanetini yücelten, gazilerimizin onurunu baş tacı eden bir yürüyüştür."

        Programa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Bakan Yerlikaya, daha sonra Saathane Meydanı ve Mecidiye Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

