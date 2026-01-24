Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da haber alınamayan kadını arama çalışmaları 7 gündür sürüyor

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kadının bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Giriş: 24.01.2026 - 15:53 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:57
        Samsun'da haber alınamayan kadını arama çalışmaları 7 gündür sürüyor
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kadının bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Susuz Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Nimet Serdar'ın (60) ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına, 20 jandarma, 22 asayiş komando, 6 AFAD personeli ile İl Jandarma Komutanlığının arama köpeği ve vatandaşlar destek veriyor.

        Arama çalışmalarında henüz Serdar'a ait bulguya ulaşılamadı.

        Susuz Mahallesi Muhtarı Kadir Çalışır, Nimet Serdar'ın epilepsi hastası olduğunu belirterek, gören veya bilgisi bulunanların güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

