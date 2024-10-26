Samsun'da otomobille traktör çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Ö'nün (34) kullandığı 55 DC 652 plakalı traktör, Barajyolu Caddesi'nde aynı yönde seyreden Ali Ü. (78) yönetimindeki 55 AEU 599 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Elmas Ü. (62) ve Vedat Ö. (68) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırılan yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.