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        Samsun'da devrilen motosikletteki kişi hayatını kaybetti

        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletteki kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 07:11 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:26
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        Samsun'da devrilen motosikletteki kişi hayatını kaybetti
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        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletteki kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        N.Y'nin (34) kullandığı 55 AKZ 778 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Rıza Cami Sokak'ta devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Motosiklette bulunan Şaban Ç. (63), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Başından ağır yaralanan Şaban Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, hastanenin morguna konuldu, sürücü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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