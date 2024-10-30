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        Samsun'da "Cumhuriyet'in çınarları" programı düzenledi

        Samsun'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik "Cumhuriyet'in çınarları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:31
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        Samsun'da "Cumhuriyet'in çınarları" programı düzenledi
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        Samsun'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik "Cumhuriyet'in çınarları" programı düzenlendi.

        Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Samsun Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı sanatçıları çeşitli parçaları huzurevi sakinleri için seslendirdi.

        Huzurevi sakinlerinden oluşturulan koro da daha sonra çeşitli parçalar seslendirerek keyifli vakit geçirdi.

        Kurum müdürü ve personel, yaşlılarla birlikte pasta keserek huzurevi sakinlerinin yüzlerini güldürdü.

        Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlamak için huzurevi sakinlerine program düzenlediklerini söyledi.

        Huzurevi sakinlerinin etkinlikten çok memnun kaldığını dile getiren Gürsel, "Yaşlılarımız koro ve gösterilerde bulundular, şarkı söylediler. Yaşlılarımızı hayatın içine çekmek istiyoruz. Bu amaçla da sık sık faaliyetler yapıyoruz. Bu maksatla da hem mutlu vakit geçirmeleri için hem de hayatın içinde olmaları için bugünü tertipledik." dedi.

        Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yüksel Kıyak ve huzurevi sakinlerinin yakınları da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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