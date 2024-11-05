Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Alparslan Mahallesi'nde N.A'nın evinde yaptıkları aramada 340 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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