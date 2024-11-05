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        Samsun'da "Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı" başladı

        Samsun'da düzenlenen "Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:02
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        Samsun'da "Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı" başladı
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        Samsun'da düzenlenen "Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı" başladı.

        Vali Yardımcısı Şeref Aydın, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, otizm konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, otizmli bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak ve bu bireylerin topluma katılımını kolaylaştırmanın öncelikli amaçları arasında olduğunu söyledi.

        Samsun'da faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte hazırlayacakları "Samsun Otizm İl Eylem Planı"nın özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerle ilgili yapılacak çalışmalara yön verecek önemli bir belge olacağını anlatan Aydın, "Bu çalıştayda otizm konusunda çalışan tüm paydaşların görüş ve önerileri alınarak otizmli bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik daha kapsamlı ve etkili hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Çalıştayımızın sonuçlarının bu bireylerimize ve ailelerine daha yaşanılabilir bir Samsun oluşturmamıza katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, otizmli bireyler ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Son yıllarda yapılan araştırmalarda otizmli birey sayısının giderek arttığının gözlendiğini aktaran Gümrükçü, bu artış hızının otizmli birey ve ailelerine yönelik sosyal hizmetlerde geliştirdikleri politikaların ve yaptıkları çalışmaların ne kadar önemli ve yerinde olduğunu ispat ettiğini vurguladı.

        Bakanlıklarının otizm konusunda 2023-2030 yıllarını kapsayan ulusal eylem planı hazırladığına işaret eden Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü.

        "Bu plan, otizmli bireylerin erken tanı, erken müdahale, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda otizmli bireylerin ailelerine destek olmak ve onların güçlenmelerini sağlamak, eylem planının temel hedefleri arasındadır. Çalıştayda ulusal çapta düzenlenmiş otizm eylem planını il eylem planına indirgeyerek, yerel ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alacak, ulusal düzeyde belirlenen politikaların ve stratejilerin uygulanmasını kolaylaştıracağız. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ilimizde, otizmli bireylerimizin yaşam kalitelerini artırmak için büyük çaba sarf etmekteyiz. Samsun'da 1039 otizmli bireye hizmet sunuyoruz. Bu çalıştayda bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmaların yol haritasını belirlemiş olacak ve otizm konusunda öncü il olma yolunda hızla ilerleyeceğiz."

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da çalıştayda otizmli bireylerin toplumda hak ettikleri yeri alabilmeleri için yürütülen çalışmaların değerlendirileceğini, atılacak adımların istişare edileceğini söyledi.

        Otizmin çocuklarda sosyal, iletişimsel ve duygusal gelişimlerinde farklılık yaratan bir durum olduğunu dile getiren Çakır, "Otizmli bireylerdeki farklılıkları zenginlik olarak görmeyi hedefliyoruz. Otizmli bireylerin topluma katılımını artırmak, yaşamlarını kolaylaştıracak projeler üretmek ve toplumdaki farkındalığı yükseltmek için çalışmalar yürütüyoruz. Eğitim destek programları, sosyal yetkinlikler, aile destek programları ve toplum farkındalığını sağlayan platformlar oluşturarak özel çocuklarımızın yanında olduğumuzu ve onlara destek olmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

        Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda uzmanlar, "Otizm spektrum bozukluğu ve yaklaşım teknikleri", "Etkili sosyal hizmet modelleri ile bireyi ve aileyi güçlendirmek", "Özel eğitim ve destekleri güçlendirmek" gibi konularda sunum gerçekleştirecek.

        Çalıştay, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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