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        Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, yanındaki eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:20
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        Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, yanındaki eşi yaralandı.

        Mehmet Kuru idaresindeki 52 ADS 275 plakalı cip, Beylerce Mahallesi Halispaşa mevkisinde bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle bariyer, aracın motor bölümünden girerek bagaj kısmından çıktı.

        Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Hafif yaralanan sürücünün eşi Saliha Kuru ise olay yerinde ambulansta tedavi edildi.

        Mehmet Kuru'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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