Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi 302. Sokak'ta yaşayan Müzeyyen Güneş'e ulaşamayan yakınları, evine gittiklerinde kadını hareketsiz yatarken buldu.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Güneş'in cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Güneş'in ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.