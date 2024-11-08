Havza Belediye Başkanı İkiz'den AK Parti İlçe Başkanı Pekşen'e ziyaret
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Bakanlığına seçilen Aziz Pekşen'i ziyaret etti.
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Bakanlığına seçilen Aziz Pekşen'i ziyaret etti.
Ziyarette İkiz, Pekşen'e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Önceliğimiz Havza. AK Parti İlçe Başkanımız ve yönetimi ile uyum içerisinde ilçemize güzel hizmetlerde bulunacağız." dedi.
Pekşen de ziyaretinden dolayı İkiz'e teşekkür ederek, "Sayın Belediye Başkanımız tecrübesi, bizler de gençliğimiz ve ilçemize hizmet etme gayretimizle inşallah güzel ve hayırlı hizmetlere imza atacağız. Gayretimiz yaşadığımız ilçemiz için." ifadesini kullandı.
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