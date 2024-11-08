Samsun'da alüminyum borulara gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Zanlının elinde taşıdığı alüminyum boruların içine zulalanmış 768 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 300 lira ve 1160 dolar ele geçirildi.

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