KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Tatar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Vali Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Kıbrıs gazileriyle buluştu.

Kıbrıs gazilerinin kendileri için kahraman olduğunu vurgulayan Tatar, "Onlar, bizler için Kıbrıs'ta destan yazanlardır. Sizleri seviyorum, sizler bizlerin baş tacısınız. Kalbimizin müstesna yerinde her zaman var olacaksınız." dedi.

Tatar, Kıbrıs'ta uzun yıllardır büyük mücadele verdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"50 seneden daha fazla federal temelde bir anlaşma için görüşmeler yürütülmüştür. Federal temelde anlaşma dedikleri, esas itibarıyla Kıbrıs'ın birleşmesi, Kuzey ve Güney bir çatı altında birleşmesi. Tek egemenlik, tek kimlik, tek kudret ve Avrupa Birliği içinde olması dolayısıyla Türkiye'miz için sıfır asker, sıfır garanti. Türkiye'nin kazanımları ve garantörlük haklarının sona erdirilmesi, Türk askerinin adadan çekilmesi, Kıbrıs Türk halkının bir bakıma zaman içinde asimile edilmesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çıkartılmasına yönelik samimiyetsiz sinsi oyunlara, entrikalara sürükleyen zemine bizlerin 'Evet' demesi mümkün değildir. Onun için Türkiye hükümetinin ve saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yeni bir siyaset izlemekteyiz. Bu yeni siyaset, iki devletli siyasettir. Kuzey Kıbrıs Türk Devleti bağımsız bir devlettir, özgür bir devlettir, Kıbrıs Türk halkı kendi hürriyetiyle geleceği yürümektedir."