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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:23 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:27
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Nefer Eren idaresindeki 05 ACP 841 plakalı otomobil, Samsun-Vezirköprü kara yolu Sondaj Mahallesi'ndeki kavşakta Mustafa Kılıç yönetimindeki 60 HF 412 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Mustafa Kılıç yaralandı. Yaralı, sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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