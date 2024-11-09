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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'a konuk olacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:31
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'a konuk olacak
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        RAMS Park'ta saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 28 puanlı lider Galatasaray'ın ardından 25 puanla ikinci sırada bulunuyor.

        Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını kapatmak istiyor.

        Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Ercan Kara ve Celil Yüksel, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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