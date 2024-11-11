Samsun'daki Yunt Dağı sonbaharda görüntülendi

Yazın Kapıkaya Fest'in düzenlendiği, doğa sporları ve yamaç paraşütü meraklılarının uğrak noktası dağda, sonbaharın gelmesiyle yeşilin hakimiyeti, yerini sarı ve kahverenginin tonlarına bıraktı.

İl merkezine yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta, Kapıkaya Mahallesi'ndeki Yunt Dağı, her mevsim çevre il ve ilçelerden ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

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