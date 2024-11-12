Çarşamba'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Barajyolu Caddesi'nde Ayvacık istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 55 AGL 554 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yolunda F.C. idaresindeki 55 VD 385 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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