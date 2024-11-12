Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İdmana ısınma koşusuyla başlayan oyuncular, daha sonra top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 20 dakika çalıştı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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