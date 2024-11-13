Samsun'da "Narko Alan" uygulamasında 6 kişi yakalandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulamasında 6 şüpheli yakalandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulamasında 6 şüpheli yakalandı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, "Narko Alan" uygulaması kapsamında yol kontrolü gerçekleştirildi.
Araçlardaki aramalarda, 256 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, 47 tabanca fişeği ve radar tespit cihazı ele geçirildi.
Uygulamada 6 şüpheli gözaltına alındı.
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