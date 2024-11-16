Bafra Ovası'nda pırasada 18 bin ton rekolte bekleniyor

Samsun'un Bafra ilçesinde üretilen pırasanın hasadına başlandı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda bu yıl 155 bin dekar alana yazlık ve kışlık sebze ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kışlık sebzede 80 bin dekar alanda ekim yapıldığını belirten Aşçı, "4 bin 500 dekar alana ekilen pırasadan dönüm başına ortalama 4 ton verim alınır. Ovada yaklaşık 18 bin ton rekolte bekleniyor. Çiftçi pırasayı komisyoncuya 16 ila 18 lira arasında veriyor, pazarda 20 ila 25 liradan satılıyor." dedi.

Sebze fiyatlarının biraz yüksek olduğuna dikkati çeken Aşçı, "Ağustos ayında bir, eylül ayında iki kez sel yaşanmasından dolayı ekim alanları zarar gördü. Buna bağlı olarak mahsulde rekolte düşüşü yaşandı. Bu da fiyatları yükseltti." diye konuştu.

Hasat edilen pırasanın genellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Konya, Ankara, Amasya gibi illere gönderildiğini dile getiren Aşçı, Rusya'ya ihracat yapan firmalar da bulunduğuna işaret etti.

Aşçı, Bafra Ovası'nın Türkiye'nin kışlık sebze üretiminde önemli yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Üç yıldır Tarım ve Orman Bakanlığımızdan çeltik arazilerine ikinci ürün olarak brokoli ve karnabahar üretimi için yüzde 75 hibe desteği aldık. Desteklerin tüm ürünlerde artırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sarıkaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan Anıl Ertan da 5,5 dönüm alanda pırasa üretimi yaptığını anlatarak, "Haziran ayında dikilen pırasanın hasadına başladık. 2024 yılı zor geçti, ovada su baskınları oldu. Dönüm başına her üründe 20 bin lira gider oluyor." diye konuştu.