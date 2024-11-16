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        Bafra Ovası'nda pırasada 18 bin ton rekolte bekleniyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde üretilen pırasanın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:07
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        Bafra Ovası'nda pırasada 18 bin ton rekolte bekleniyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinde üretilen pırasanın hasadına başlandı.

        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda bu yıl 155 bin dekar alana yazlık ve kışlık sebze ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kışlık sebzede 80 bin dekar alanda ekim yapıldığını belirten Aşçı, "4 bin 500 dekar alana ekilen pırasadan dönüm başına ortalama 4 ton verim alınır. Ovada yaklaşık 18 bin ton rekolte bekleniyor. Çiftçi pırasayı komisyoncuya 16 ila 18 lira arasında veriyor, pazarda 20 ila 25 liradan satılıyor." dedi.

        Hasat edilen pırasanın genellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Konya, Ankara, Amasya gibi illere gönderildiğini dile getiren Aşçı, Rusya'ya ihracat yapan firmalar da bulunduğuna işaret etti.

        Sebze fiyatlarının biraz yüksek olduğuna dikkati çeken Aşçı, "Ağustos ayında bir, eylül ayında iki kez sel yaşanmasından dolayı ekim alanları zarar gördü. Buna bağlı olarak mahsulde rekolte düşüşü yaşandı. Bu da fiyatları yükseltti." diye konuştu.

        Aşçı, Bafra Ovası'nın Türkiye'nin kışlık sebze üretiminde önemli yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Üç yıldır Tarım ve Orman Bakanlığımızdan çeltik arazilerine ikinci ürün olarak brokoli ve karnabahar üretimi için yüzde 75 hibe desteği aldık. Desteklerin tüm ürünlerde artırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Sarıkaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan Anıl Ertan da 5,5 dönüm alanda pırasa üretimi yaptığını anlatarak, "Haziran ayında dikilen pırasanın hasadına başladık. 2024 yılı zor geçti, ovada su baskınları oldu. Dönüm başına her üründe 20 bin lira gider oluyor." diye konuştu.

        Ürünün veriminden memnun olduklarını belirten Ertan, "Pırasa geçen yıl 7,5 liradan satılıyordu, bu yıl iki katına çıktı ama 2023 yılında işçi yevmiyeleri 600 lirayken bu yıl 1200 lira oldu." açıklamasında bulundu.

        Tarım işçisi Harbiye Yavuz ise sabah saat 08.00 gibi tarlaya girip saat 17.30 civarı işi bıraktıklarını dile getirerek, yevmiyelerden memnun olduklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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