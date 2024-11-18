Samsun'da 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ünal'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

İddiaya göre, polisi arayan B.Ö. (28), arkadaşı B.K. ile bir gün önce Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'ta eğlenmek için bir eve gittiklerini, arkadaşı B.K'nin (49) alt katta yaşayan Kani Timur Ünal'ı (52) silahla yaraladığı ihbarında bulundu.

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