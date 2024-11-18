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        Samsun'da 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:37
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        Samsun'da 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, polisi arayan B.Ö. (28), arkadaşı B.K. ile bir gün önce Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'ta eğlenmek için bir eve gittiklerini, arkadaşı B.K'nin (49) alt katta yaşayan Kani Timur Ünal'ı (52) silahla yaraladığı ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ünal'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

        Silahla bacağından vurulduğu tespit edilen Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında B.Ö, B.K. ile A.B. (22) isimli kadını gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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