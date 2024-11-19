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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:37
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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